Возрастное ограничение 18+
В Серове муниципалитет оштрафовали за неправильное складирование отходов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Серовская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере пожарной безопасности и обращения с отходами. Проверка показала, что на территории, находящейся в муниципальной собственности и прилегающей к железнодорожному мосту через реку Каква, произошло несанкционированное складирование пиломатериалов.
По данным надзорного ведомства, оставленные отходы создавали угрозу возникновения и распространения пожара вблизи объектов инфраструктуры Свердловской железной дороги.
По итогам проверки прокурор вынес постановление о привлечении администрации Серовского муниципального округа к административной ответственности. Муниципалитет оштрафован на 310 тысяч рублей по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности»).
По данным надзорного ведомства, оставленные отходы создавали угрозу возникновения и распространения пожара вблизи объектов инфраструктуры Свердловской железной дороги.
По итогам проверки прокурор вынес постановление о привлечении администрации Серовского муниципального округа к административной ответственности. Муниципалитет оштрафован на 310 тысяч рублей по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности»).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На 100 тысяч рублей оштрафовали банк в Свердловской области за частые звонки должнику
25 августа 2025
25 августа 2025
ДТП с участием грузовика и автобуса произошло под Богдановичем
19 августа 2025
19 августа 2025
Трюк ради рилса стал причиной ДТП под Сысертью
25 августа 2025
25 августа 2025