В Серове муниципалитет оштрафовали за неправильное складирование отходов

Серовская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере пожарной безопасности и обращения с отходами. Проверка показала, что на территории, находящейся в муниципальной собственности и прилегающей к железнодорожному мосту через реку Каква, произошло несанкционированное складирование пиломатериалов.По данным надзорного ведомства, оставленные отходы создавали угрозу возникновения и распространения пожара вблизи объектов инфраструктуры Свердловской железной дороги.По итогам проверки прокурор вынес постановление о привлечении администрации Серовского муниципального округа к административной ответственности. Муниципалитет оштрафован на 310 тысяч рублей по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности»).