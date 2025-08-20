Возрастное ограничение 18+

Облсуд отказал во взыскании с бывшего студента УрФУ 906 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны

17.39 Вторник, 26 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловский областной суд отменил решение Верхотурского районного суда о взыскании с бывшего студента УрФУ 906 тысяч рублей за отказ заключить контракт с Минобороны после прохождения обучения в военном центре при УрФУ.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодой человек заключил с министерством обороны договор на прохождение военной службы по контракту после обучения. При отказе от контракта он обязался вернуть в бюджет потраченные на него средства. В феврале 2022 года обучение подошло к концу, но от заключения контракта парень отказался, сославшись на состояние здоровья. При этом медицинские документы он не предоставил.

Приказом ректора его отчислили из университета, а затем – из военного центра. Позже университет обратился в Верхотурский районный суд с иском к молодому человеку о взыскании средств федерального бюджета, потраченных на его подготовку в военном центре – 906 061 рубля. Суд эти требования удовлетворил. Однако парень с этим не согласился и обжаловал решение.

Он указал, что не отказался от заключения контракта, а подал рапорт о проведении врачебной комиссии в связи с наличием заболевания. На военную службу он не попал уже по независящим от него причинам.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда обратила внимание на то, что молодой человек прошёл медицинскую и призывную комиссию уже после отчисления. По итогам комиссии он получил категорию годности «В» и был зачислен в запас. Это стало основанием для отмены решения суда первой инстанции и отказа университету в удовлетворении исковых требований.

Напомним, ранее жителя Камышлова, который тоже не заключил контракт с Минобороны после прохождения обучения в военном центре при УрФО, обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата в губернаторы
20 августа 2025
В Екатеринбурге парень попытался подкупить сотрудника ФСБ и получил срок
25 августа 2025
Жительница Верхней Пышмы отсудила у банка «исчезнувшие» в банкомате 200 тысяч рублей
21 августа 2025
В Новоуральске школа выплатит моральную компенсацию пострадавшему от одноклассников ученику
19 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Свердловской области арестован в Омске

Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:01 Больше половины из 15 свердловских пожаров понедельника случились в жилом секторе
19:00 Спрос на аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 11%
18:43 В Серове муниципалитет оштрафовали за неправильное складирование отходов
18:38 На Авито 85% контактов приходится на продавцов с высоким уровнем сервиса
17:39 Облсуд отказал во взыскании с бывшего студента УрФУ 906 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
17:31 Спрос на павильоны и фудтраки в Екатеринбурге вырос на 82%
16:30 210 тысяч екатеринбургских школьников получат горячее питание в новом учебном году
16:14 Куратора киноклуба Ельцин-центра будут судить за посты в соцсетях
15:59 В Екатеринбурге алкоголь будут продавать в День знаний без дополнительных ограничений
15:38 В России почти на 15% вырос спрос на новые автомобили LADA
14:38 СМИ сообщают о смерти пациентки из-за аварийного отключения электричества в больнице Нижнего Тагила
13:21 Крымчанина подозревают в обмане одиноких женщин из Екатеринбурга
12:38 Торговца контрафактным табаком приговорили к принудительным работам в Екатеринбурге
12:11 В Алапаевске подростки взяли покататься мотоцикл и столкнулись с Toyota
11:40 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против застройки парка 50-летия ВЛКСМ
11:33 В Полевском три дня будут идти антитеррористические учения
11:04 Глава СК потребовал доклад о расследовании школьного конфликта в Среднеуральске
10:38 В преддверии осени в Свердловскую область привезли вакцины против гриппа
10:05 В Екатеринбурге девушка обвинила мужчину в домогательствах после поездки на эскалаторе
09:49 В Каменске-Уральском три семьи не могут уехать из разрушающегося дома
20:44 В Кушве вынесен приговор виновнику гибели юных велосипедистов
19:58 В оставшуюся на поверхности часть реки Ольховка слили яркую жидкость
19:44 В Сысертском районе две екатеринбурженки устроили ДТП ради хайпового видео
18:58 Выставку памяти Ярополка Лапшина готовит Свердловская киностудия
18:45 Власти Екатеринбурга отказались от высотной застройки на одном из участков Эльмаша
18:22 В Свердловской области за выходные пожарные ликвидировали 35 возгораний
Все новости Свердловской области
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
Все новости России и мира
19:01 Больше половины из 15 свердловских пожаров понедельника случились в жилом секторе
19:00 Спрос на аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 11%
18:43 В Серове муниципалитет оштрафовали за неправильное складирование отходов
18:38 На Авито 85% контактов приходится на продавцов с высоким уровнем сервиса
17:39 Облсуд отказал во взыскании с бывшего студента УрФУ 906 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
17:31 Спрос на павильоны и фудтраки в Екатеринбурге вырос на 82%
16:30 210 тысяч екатеринбургских школьников получат горячее питание в новом учебном году
16:14 Куратора киноклуба Ельцин-центра будут судить за посты в соцсетях
15:59 В Екатеринбурге алкоголь будут продавать в День знаний без дополнительных ограничений
15:38 В России почти на 15% вырос спрос на новые автомобили LADA
14:38 СМИ сообщают о смерти пациентки из-за аварийного отключения электричества в больнице Нижнего Тагила
13:21 Крымчанина подозревают в обмане одиноких женщин из Екатеринбурга
12:38 Торговца контрафактным табаком приговорили к принудительным работам в Екатеринбурге
12:11 В Алапаевске подростки взяли покататься мотоцикл и столкнулись с Toyota
11:40 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против застройки парка 50-летия ВЛКСМ
11:33 В Полевском три дня будут идти антитеррористические учения
11:04 Глава СК потребовал доклад о расследовании школьного конфликта в Среднеуральске
10:38 В преддверии осени в Свердловскую область привезли вакцины против гриппа
10:05 В Екатеринбурге девушка обвинила мужчину в домогательствах после поездки на эскалаторе
09:49 В Каменске-Уральском три семьи не могут уехать из разрушающегося дома
20:44 В Кушве вынесен приговор виновнику гибели юных велосипедистов
19:58 В оставшуюся на поверхности часть реки Ольховка слили яркую жидкость
19:44 В Сысертском районе две екатеринбурженки устроили ДТП ради хайпового видео
18:58 Выставку памяти Ярополка Лапшина готовит Свердловская киностудия
18:45 Власти Екатеринбурга отказались от высотной застройки на одном из участков Эльмаша
18:22 В Свердловской области за выходные пожарные ликвидировали 35 возгораний
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK