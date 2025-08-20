Возрастное ограничение 18+
Облсуд отказал во взыскании с бывшего студента УрФУ 906 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отменил решение Верхотурского районного суда о взыскании с бывшего студента УрФУ 906 тысяч рублей за отказ заключить контракт с Минобороны после прохождения обучения в военном центре при УрФУ.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодой человек заключил с министерством обороны договор на прохождение военной службы по контракту после обучения. При отказе от контракта он обязался вернуть в бюджет потраченные на него средства. В феврале 2022 года обучение подошло к концу, но от заключения контракта парень отказался, сославшись на состояние здоровья. При этом медицинские документы он не предоставил.
Приказом ректора его отчислили из университета, а затем – из военного центра. Позже университет обратился в Верхотурский районный суд с иском к молодому человеку о взыскании средств федерального бюджета, потраченных на его подготовку в военном центре – 906 061 рубля. Суд эти требования удовлетворил. Однако парень с этим не согласился и обжаловал решение.
Он указал, что не отказался от заключения контракта, а подал рапорт о проведении врачебной комиссии в связи с наличием заболевания. На военную службу он не попал уже по независящим от него причинам.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда обратила внимание на то, что молодой человек прошёл медицинскую и призывную комиссию уже после отчисления. По итогам комиссии он получил категорию годности «В» и был зачислен в запас. Это стало основанием для отмены решения суда первой инстанции и отказа университету в удовлетворении исковых требований.
Напомним, ранее жителя Камышлова, который тоже не заключил контракт с Минобороны после прохождения обучения в военном центре при УрФО, обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей.
