210 тысяч екатеринбургских школьников получат горячее питание в новом учебном году

167 школ Екатеринбурга соответствуют требованиям и готовы встретить учеников 1 сентября. Об этом сообщила директор городского Департамента образования Инна Гумбатова на выездном заседании Совета Общественной палаты, которое состоялось во вторник в школе №314.«Все подготовительные мероприятия завершены, школы готовы. 1 сентября все дети, включая 21 тысячу первоклассников, придут в полностью подготовленные учебные заведения», – сказала Гумбатова.Отмечается, что горячим питанием в новом учебном году будут обеспечены 210 тысяч учащихся - это 97,2% от общего числа школьников. Еду будут готовить 14 предприятий общественного питания на договорной основе, заявляется, что будет организовано специальное питание для детей с особенностями здоровья.