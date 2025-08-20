Куратора киноклуба Ельцин-центра будут судить за посты в соцсетях

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На Вячеслава Шмырова, куратора киноклуба Ельцин-Центра, возбудили административное дело по статье о дискредитации использования армии (20.3.3 КоАП), материалы сегодня поступили в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.Дело Шмырова поступило к судье Екатерине Гейгер – она же недавно судила другого представителя Ельцин-центра, замдиректора учреждения Людмилу Телень. Её в итоге оштрафовали за репост публикации Татьяны Юмашевой в соцсети в 2022 году.На прошлой неделе на посты Шмырова, написанные в той же соцсети в 2022 году, обратила внимание «уральская команда Владимира Соловьёва», затем на основании этих постов донос главе СКР Александру Бастрыкину написало движение «Зов Народа».Известный кинокритик и киновед Вячеслав Шмыров сотрудничает с Ельцин-центром в качестве куратора киноклуба с 2016 года.В пресс-службе ЕЦ заявили, что Вячеслав Шмыров не считает себя виновным: «Надеемся, что суд будет справедливым и не согласится с обвинением, выдвинутым в протоколе».