Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге алкоголь будут продавать в День знаний без дополнительных ограничений
Городские власти Екатеринбурга отказались от планов ограничить торговлю спиртными напитками 1 сентября. Эту информацию подтвердили СМИ в пресс-службе администрации города.
Как сообщил телеграм-канал "Екатеринбург. Главное", связанный с мэрией, специальные антиалкогольные меры в День знаний вводиться не будут.
Решение принято на фоне появившихся ранее слухов об ужесточении алкогольного законодательства в Свердловской области. Ранее в сети распространялась информация о возможном запрете продажи спиртного в выходные и праздничные дни, а также в вечернее и ночное время — с 20:00 до 08:00. Однако в департаменте информационной политики региона это опровергли.
