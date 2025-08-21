Возрастное ограничение 18+
В преддверии осени в Свердловскую области привезли вакцины против гриппа
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В преддверии сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппов в Свердловскую область привезли 685 тысяч вакцин.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в больницы уже поступили вакцины против гриппа: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Записаться на вакцинацию можно уже сейчас. Дети, беременные, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могут получить прививку бесплатно.
Также с 1 сентября прививочные кабинеты начнут работать в школах. Детей, в школах которых нет собственных медкабинетов, будут организованно направлять на вакцинацию в близлежащие медучреждения.
«Прививочные кабинеты уже открыты во всех медучреждениях региона, участвующих в кампании, а это более 90 больниц и поликлиник»,
– сказали в ДИПе.
