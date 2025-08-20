Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском три семьи не могут уехать из разрушающегося дома
Фото: «Реальный Каменск-Уральский»
В прошлом году в Каменске-Уральском начали расселять аварийный дом в переулке Розы Люксембург, но на всех денег не хватило. В итоге несколько человек оказались вынуждены остаться в разрушающемся доме.
По данному факту СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело, сообщает информационный центр СК. Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Ранее в сообществе «Реальный Каменск-Уральский» рассказали, что дом, 1941 года постройки, на 11 квартир начали расселять в прошлом году. Тем, у кого было муниципальное жильё, предоставили новое, а собственникам – таких квартиры в доме три – обещают выплаты, но так и не перечисляют. Говорят, что денег пока нет. Обещали перевести деньги в мае, потом в июле. Люди переживают, что до холодов они переехать так и не смогут.
Также людей беспокоит то, что в пустые квартиры время от времени забираются сомнительные личности. Оставаться в доме становится страшно.
«А уже осень на носу. Причём газ в доме отключили, а система отопления разрушена – в пустующих квартирах охотники за металлом сняли батареи»,
– пишет ресурс.
