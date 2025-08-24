В оставшуюся на поверхности часть реки Ольховка слили яркую жидкость

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Утром 24 августа жители Екатеринбурга заметили необычное загрязнение в реке Ольховка. Примерно в 7 часов утра в воду попала ярко окрашенная жидкость.О загрязнении поведал телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец», автор которого напоминает, что на берегах Ольховки — теперь упрятанной в подземную трубу — власти города намерены реализовать масштабный проект благоустройства. Чиновники представили визуализации, согласно которым на месте нынешних пустырей появится парк с прогулочными зонами. Смета проекта исчисляется сотнями миллионов рублей.Ольховка — небольшой приток Исети, который впадает в Городской пруд за Макаровским мостом. Сегодня от реки открытым остаётся лишь устье длиной около 300 метров и небольшая запруда, остальная часть заключена в коллектор. Именно устье с запрудой и оказалось загрязнено таинственной жидкостью.