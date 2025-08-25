Возрастное ограничение 18+

Власти Екатеринбурга отказались от высотной застройки на одном из участков Эльмаша

18.45 Понедельник, 25 августа 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Похоже, несколько кварталов Эльмаша будет спасён от бешеной застройки небоскрёбами, которая до неузнаваемости меняет сейчас «спальный» район. Об этом можно судить по изменениям, которые мэрия Екатеринбурга внесла в Правила землепользования и застройки.

Изменения коснулись территориальной зоны для пяти кварталов частного сектора на северо-востоке Эльмаша — в границах улиц Красных Командиров, Ползунова, Ульяновской и Таганской. Если раньше эти территории относились к зоне Ж-5, где разрешено строительство многоэтажных жилых комплексов, то теперь они переведены в зону Ж-2 — индивидуальной застройки. Это решение фактически отменяет планы по возведению здесь высотных кварталов, — пишет издание «Квадратный метр», специализирующееся на недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области.

Ещё в начале 2025 года на застройку указанной территории засматривалось архитектурное бюро «ОСА». Одним из ключевых элементов «осиного» проекта был квартал «Калиновский», который планировала реализовать компания «Астон». В границах улиц Красных Командиров, Таганская, Кобозева и Даниловская предполагалось построить четыре высотных корпуса до 31 этажа, включающих 713 квартир. Это бы не только превратило тихий, уютный, почти «деревенский» участок микрорайона в очередной галдящий, загазованный, вечно стоящий в пробках «лес человейников», но и, безусловно, оказало бы губительное воздействие на расположенный неподалёку настоящий лес.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пикет против вырубки в парке 50-летия ВЛКСМ прошёл у резиденции свердловского губернатора
25 августа 2025
Всего два пожара из девяти в Свердловской области в понедельник пришлись на жилой сектор
19 августа 2025
Проект обновления екатеринбургской набережной Ольховки изменили после замечаний Паслера
24 августа 2025
В Свердловской области за сутки потушено 13 пожаров и найдено тело на озере Карасье
17 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Свердловской области арестован в Омске

Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:58 В оставшуюся на поверхности часть реки Ольховка слили яркую жидкость
19:44 В Сысертском районе две екатеринбурженки устроили ДТП ради хайпового видео
18:58 Выставку памяти Ярополка Лапшина готовит Свердловская киностудия
18:45 Власти Екатеринбурга отказались от высотной застройки на одном из участков Эльмаша
18:22 В Свердловской области за выходные пожарные ликвидировали 35 возгораний
17:29 Екатеринбуржцев призвали жаловаться на проезжающие мимо остановок автобусы
17:08 Жителей Екатеринбурга предупреждают о ночных перекрытиях на улице Малышева
16:45 В Екатеринбурге парень попытался подкупить сотрудника ФСБ и получил срок
16:06 На главной странице Авито появился баннер на всю ширину экрана
16:03 Жительница Свердловской области дважды попала в больницу из-за жесткой диеты
15:48 Пяти годами в исправительной колонии обернулся для первоуральца вспыльчивый характер
14:25 Авито запустил беспроцентную рассрочку для покупок у частных продавцов
14:05 Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в «Атомном диктанте»
13:28 Пикет против вырубки в парке 50-летия ВЛКСМ прошёл у резиденции свердловского губернатора
12:37 Трюк ради рилса стал причиной ДТП под Сысертью
12:04 В Екатеринбурге супруги незаконно получили 900 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
11:16 Свердловская область заняла 38-е место в рейтинге по расходам на ЖКУ и топливо
10:17 Дожди, грозы и похолодание обещают синоптики в Свердловской области
09:34 На 100 тысяч рублей оштрафовали банк в Свердловской области за частые звонки должнику
09:20 На агрессивного «кавалера» из Екатеринбурга возбудили уголовное дело
18:28 В Екатеринбурге разыскивают 5-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Пионерском микрорайоне
17:35 В Свердловской области обновляют более 170 километров дорог к 1 сентября
17:12 В Свердловской области с начала сезона на воде погибли 29 человек
16:56 В Екатеринбурге возбудили дело после жалобы матери на удар ребёнка в поликлинике
15:21 В Нижнем Тагиле разыскивают двух детей, нуждающихся в медицинской помощи
14:21 Проект обновления екатеринбургской набережной Ольховки изменили после замечаний Паслера
Все новости Свердловской области
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
Все новости России и мира
19:58 В оставшуюся на поверхности часть реки Ольховка слили яркую жидкость
19:44 В Сысертском районе две екатеринбурженки устроили ДТП ради хайпового видео
18:58 Выставку памяти Ярополка Лапшина готовит Свердловская киностудия
18:45 Власти Екатеринбурга отказались от высотной застройки на одном из участков Эльмаша
18:22 В Свердловской области за выходные пожарные ликвидировали 35 возгораний
17:29 Екатеринбуржцев призвали жаловаться на проезжающие мимо остановок автобусы
17:08 Жителей Екатеринбурга предупреждают о ночных перекрытиях на улице Малышева
16:45 В Екатеринбурге парень попытался подкупить сотрудника ФСБ и получил срок
16:06 На главной странице Авито появился баннер на всю ширину экрана
16:03 Жительница Свердловской области дважды попала в больницу из-за жесткой диеты
15:48 Пяти годами в исправительной колонии обернулся для первоуральца вспыльчивый характер
14:25 Авито запустил беспроцентную рассрочку для покупок у частных продавцов
14:05 Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в «Атомном диктанте»
13:28 Пикет против вырубки в парке 50-летия ВЛКСМ прошёл у резиденции свердловского губернатора
12:37 Трюк ради рилса стал причиной ДТП под Сысертью
12:04 В Екатеринбурге супруги незаконно получили 900 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
11:16 Свердловская область заняла 38-е место в рейтинге по расходам на ЖКУ и топливо
10:17 Дожди, грозы и похолодание обещают синоптики в Свердловской области
09:34 На 100 тысяч рублей оштрафовали банк в Свердловской области за частые звонки должнику
09:20 На агрессивного «кавалера» из Екатеринбурга возбудили уголовное дело
18:28 В Екатеринбурге разыскивают 5-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Пионерском микрорайоне
17:35 В Свердловской области обновляют более 170 километров дорог к 1 сентября
17:12 В Свердловской области с начала сезона на воде погибли 29 человек
16:56 В Екатеринбурге возбудили дело после жалобы матери на удар ребёнка в поликлинике
15:21 В Нижнем Тагиле разыскивают двух детей, нуждающихся в медицинской помощи
14:21 Проект обновления екатеринбургской набережной Ольховки изменили после замечаний Паслера
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK