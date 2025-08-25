Власти Екатеринбурга отказались от высотной застройки на одном из участков Эльмаша

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Похоже, несколько кварталов Эльмаша будет спасён от бешеной застройки небоскрёбами, которая до неузнаваемости меняет сейчас «спальный» район. Об этом можно судить по изменениям, которые мэрия Екатеринбурга внесла в Правила землепользования и застройки.Изменения коснулись территориальной зоны для пяти кварталов частного сектора на северо-востоке Эльмаша — в границах улиц Красных Командиров, Ползунова, Ульяновской и Таганской. Если раньше эти территории относились к зоне Ж-5, где разрешено строительство многоэтажных жилых комплексов, то теперь они переведены в зону Ж-2 — индивидуальной застройки. Это решение фактически отменяет планы по возведению здесь высотных кварталов, — пишет издание «Квадратный метр», специализирующееся на недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области.Ещё в начале 2025 года на застройку указанной территории засматривалось архитектурное бюро «ОСА». Одним из ключевых элементов «осиного» проекта был квартал «Калиновский», который планировала реализовать компания «Астон». В границах улиц Красных Командиров, Таганская, Кобозева и Даниловская предполагалось построить четыре высотных корпуса до 31 этажа, включающих 713 квартир. Это бы не только превратило тихий, уютный, почти «деревенский» участок микрорайона в очередной галдящий, загазованный, вечно стоящий в пробках «лес человейников», но и, безусловно, оказало бы губительное воздействие на расположенный неподалёку настоящий лес.