Жителей Екатеринбурга предупреждают о ночных перекрытиях на улице Малышева

17.08 Понедельник, 25 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге со 2 по 6 сентября будут закрывать движение по улице Малышева, от Горького до Розы Люксембург, но только в ночное время.

Как рассказали на официальном сайте уральской столицы, перекрытие связано с капитальным ремонтом на улице Гоголя, который ведут специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой». Чтобы не мешать автомобилистам днём, все работы будут проводить с 23.00 до 05.00.

Во время ночных работ обещают выставлять дорожные знаки и указатели, которые будут предупреждать о перекрытии.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Депутат из Свердловской области арестован в Омске

Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
