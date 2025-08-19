Жителей Екатеринбурга предупреждают о ночных перекрытиях на улице Малышева

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге со 2 по 6 сентября будут закрывать движение по улице Малышева, от Горького до Розы Люксембург, но только в ночное время.Как рассказали на официальном сайте уральской столицы, перекрытие связано с капитальным ремонтом на улице Гоголя, который ведут специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой». Чтобы не мешать автомобилистам днём, все работы будут проводить с 23.00 до 05.00.Во время ночных работ обещают выставлять дорожные знаки и указатели, которые будут предупреждать о перекрытии.