Жителей Екатеринбурга предупреждают о ночных перекрытиях на улице Малышева
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге со 2 по 6 сентября будут закрывать движение по улице Малышева, от Горького до Розы Люксембург, но только в ночное время.
Как рассказали на официальном сайте уральской столицы, перекрытие связано с капитальным ремонтом на улице Гоголя, который ведут специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой». Чтобы не мешать автомобилистам днём, все работы будут проводить с 23.00 до 05.00.
Во время ночных работ обещают выставлять дорожные знаки и указатели, которые будут предупреждать о перекрытии.
