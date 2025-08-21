Жительница Свердловской области дважды попала в больницу из-за жесткой диеты

– рассказали в областном Минздраве.

«Но в одну "похудательную реку" надо войти дважды, подумала наша героиня, и спустя несколько недель женщина вновь была госпитализирована в ГКБ №14, но уже с инфарктом головного мозга. Она возобновила опасную диету, не пройдя необходимую коррекцию рациона с терапевтом и реабилитацию. Спасённую женщину выписали через неделю»,