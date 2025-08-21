Возрастное ограничение 18+
Жительница Свердловской области дважды попала в больницу из-за жесткой диеты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге дважды спасли жительницу Свердловская области, которая терзала себя жесткой диетой. Женщина отказалась от обычной еды и стала питаться одними только биологическими добавками.
Как рассказали в телеграм-канале министерства здравоохранения региона «Здоровье уральцев», в погоне за быстрыми результатами женщина отказалась от привычного питания и пересела на «чудо-порошки». Она была уверена, что радикальная диета на основе БАДов поможет ей быстро сбросить вес. В итоге такой рацион привёл к катастрофическому дефициту жизненно важных микроэлементов, жидкости и нарушению функций организма – у женщины произошёл инсульт.
В Городской клинической больнице №14, куда её привезли, купировали состояние инсульта, провели интенсивную терапию по восстановлению электролитного баланса и нарушенных показателей мозгового кровообращения. Когда состояние пациентки стабилизировалось, её выписали.
Там также добавили, что врачи приняли пациентку такой, какой она есть, и выразили надежду, что она тоже сможет себя принять.
«Но в одну "похудательную реку" надо войти дважды, подумала наша героиня, и спустя несколько недель женщина вновь была госпитализирована в ГКБ №14, но уже с инфарктом головного мозга. Она возобновила опасную диету, не пройдя необходимую коррекцию рациона с терапевтом и реабилитацию. Спасённую женщину выписали через неделю»,
– рассказали в областном Минздраве.
Там также добавили, что врачи приняли пациентку такой, какой она есть, и выразили надежду, что она тоже сможет себя принять.
