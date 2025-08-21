На 100 тысяч рублей оштрафовали банк в Свердловской области за частые звонки должнику

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области банк получил штраф за то, что слишком часто напоминал должнику из Дегтярска о его долге по кредиту.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по региону, на сотовый телефон мужчины поступило более 170 звонков и смс-сообщений с требованием вернуть долг. В какой-то момент ему это надоело, и он обратился за помощью к приставам. Они провели проверку и установили, что банк в этой истории был не прав.«В ходе проверки установлено, что Банк осуществлял деятельность по возврату просроченной задолженности с нарушением требований Федерального закона №230-ФЗ. Также предоставленная банком информация не совпадала с детализацией телефонных соединений, что указывает на попытку сокрытия состава административного правонарушения», – рассказали в областном ГУФССП.В итоге банк привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Банк его уже оплатил.