В Свердловской области обновят более 170 километров дорог к 1 сентября

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области продолжаются ремонты региональных трасс, ведущих к школам, техникумам и досуговым центрам. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. К 1 сентября дорожники приведут в порядок 86 участков общей протяжённостью 172,4 километра.В Каменском округе завершён ремонт на участке с 16-го по 30-й километр автодороги Каменск-Уральский – Барабановское – Усть-Багаряк, известной как Барабановский тракт. Рядом, в селе Сипавское, находится Пироговская средняя школа. В том же округе обновляют два отрезка дороги Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный. Она проходит через посёлок Мартюш, где расположена Бродовская школа — крупнейшая в муниципалитете, её посещают более 500 детей.В Полевском округе завершается ремонт первых семи километров дороги Полевской – Мраморское. В селе Мраморское работает школа, где с нового учебного года будут заниматься и школьники, и воспитанники дошкольной группы.Работы идут и в других территориях: в Верхней Пышме, Алапаевском округе и Артинском районе. В Артёмовском округе ремонтируют трассу Артёмовский – Зайково, ведущую к аграрному техникуму. Это старейшее и единственное в области учебное заведение, где готовят специалистов для сельского хозяйства. Первоначально планировалось обновить 7 километров дороги в 2025 году, но подрядчику удалось увеличить объём до 13 километров уже в этом сезоне.Кроме того, в регионе ремонтируют 28 мостов и путепроводов.