Проект обновления екатеринбургской набережной Ольховки изменили после замечаний Паслера

14.21 Воскресенье, 24 августа 2025
Иллюстрация: телеграм-канал «Денис Паслер»
В Екатеринбурге представили обновлённую концепцию благоустройства набережной Ольховки. Как сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, проект скорректировали с учётом его предложений, высказанных в июле на встрече с главой города.

Площадь территории, которая попадёт под обновление, увеличена с 21 до 31 тысячи квадратных метров. На набережной обустроят спортивные площадки для стритбола, воркаута и настольного тенниса. Здесь также появятся беговые и велосипедные дорожки общей протяжённостью более 550 метров.

Для укрепления береговой зоны будут установлены габионы, что позволит расширить пространства для отдыха. В планах строительство пешеходного моста, смотровой площадки и пирсов, а также устройство сада фитонцидов и зон с теневыми навесами.

На территории установят систему видеонаблюдения. Площадь спортивной зоны составит 503 квадратных метра.

Ранее, 21 июля, на презентации проекта врио губернатора Денис Паслер заявил, что изначальный вариант благоустройства не соответствует потенциалу места. Он предложил разровнять территорию, очистить водоём, расширить пешеходные тропы и дополнить их велодорожками.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
