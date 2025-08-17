В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура до 28°

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Синоптики Уральского УГМС прогнозируют в Свердловской области переменную облачность с кратковременными дождями и грозами на 24-26 августа.24 августа в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ночью и утром возможен туман. Ветер южный 3-8 м/с. Температура ночью составит 8-13°, в горах и низинах до +4°, днем 22-27°, на крайнем севере 15-20°. В Екатеринбурге осадков не прогнозируется, ночью 12°, днем 24°.25 августа синоптики также прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 3-8 м/с. Ночью температура составит 11-16°, днем 23-28°. В Екатеринбурге осадки не ожидаются, ночью 15°, днем 27°.26 августа область накроет облачная погода с прояснениями, ожидаются небольшие и местами умеренные дожди. Ветер сменит направление с южного на западное 3-8 м/с. Температура ночью составит 13-18°, днем 20-25°. В Екатеринбурге прогнозируют небольшой дождь, ночью 17°, днем 22°.