Новые топонимы в Екатеринбурге: улицы, остановки и сквер получили названия

Заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов провел заседание комиссии по топонимике, на котором эксперты рассмотрели шесть вопросов, связанных с присвоением новых названий городским объектам, сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга.Перспективной улице, которая соединит Сибирский тракт и Яламова, присвоили имя участника боевых действий в Украине Ивана Марина. Сквер на перекрестке Белинского и Фрунзе назван в честь заслуженного тренера РСФСР по пожарно-прикладному спорту Виктора Кобцева. Под его руководством сборная Свердловской области 11 раз выигрывала чемпионаты страны и более 30 раз становилась призером. Зеленая зона находится напротив находится здание Отряда технического обеспечения пожарных.На фасаде здания духовного училища на улице 8 Марта, 62 установят памятную доску, посвященную Антону Карташеву. Историк православной церкви был выпускником этого учебного заведения.Кроме того, комиссия присвоила названия двум остановкам. Первая расположена на строящейся улице Академика Вавилова между Академика Ландау и Академика Ватолина и получила имя «Улица Академика Ватолина». Вторая остановка будет находиться на строящемся участке улицы 100-летия Уральского университета и названа «СУНЦ».