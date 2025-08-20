Возрастное ограничение 18+
Новые топонимы в Екатеринбурге: улицы, остановки и сквер получили названия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов провел заседание комиссии по топонимике, на котором эксперты рассмотрели шесть вопросов, связанных с присвоением новых названий городским объектам, сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга.
Перспективной улице, которая соединит Сибирский тракт и Яламова, присвоили имя участника боевых действий в Украине Ивана Марина. Сквер на перекрестке Белинского и Фрунзе назван в честь заслуженного тренера РСФСР по пожарно-прикладному спорту Виктора Кобцева. Под его руководством сборная Свердловской области 11 раз выигрывала чемпионаты страны и более 30 раз становилась призером. Зеленая зона находится напротив находится здание Отряда технического обеспечения пожарных.
На фасаде здания духовного училища на улице 8 Марта, 62 установят памятную доску, посвященную Антону Карташеву. Историк православной церкви был выпускником этого учебного заведения.
Кроме того, комиссия присвоила названия двум остановкам. Первая расположена на строящейся улице Академика Вавилова между Академика Ландау и Академика Ватолина и получила имя «Улица Академика Ватолина». Вторая остановка будет находиться на строящемся участке улицы 100-летия Уральского университета и названа «СУНЦ».
