В Верхней Пышме спасённую из пожара лосиху Дашу выпустили на волю

Лосиха по имени Даша, которую вытащили из огня в мае 2023 года, покинула вольер и начала самостоятельную жизнь в лесу. Животное более двух лет находилось под опекой членов Верхнепышминского общества охотников и рыболовов, которые выходили её с первых дней после спасения. Об этом рассказала газета «Красное знамя».История началась во время сильных пожаров, когда огонь подступал к сёлам Мостовское и Лебедево. Спасатели услышали крики и обнаружили среди дыма новорождённого лосёнка, которому было всего пару дней. У животного оказалась подпалена шерсть, однако охотники совместно с ветеринарами выходили его. Сначала Дашу кормили козьим молоком из соски, позже перевели на более привычный для лосей рацион.Когда животное окрепло, охотники построили для него просторный вольер площадью один гектар. Там лосиха прожила два года и четыре месяца. В августе этого года специалисты департамента животного мира Свердловской области разрешили выпустить Дашу на волю, так как она достигла возраста, когда может завести потомство. Перед уходом ей надели яркий оранжевый ошейник, чтобы охотники знали, что животное охраняется, а также установили чип для отслеживания.14 августа лосиха покинула вольер и ушла в лес. Несколько раз она возвращалась к базе, где её подкармливали яблоками, после чего снова скрывалась в лесу. По словам охотников, у лосей в конце августа начинается гон, поэтому у Даши есть все шансы найти себе пару.