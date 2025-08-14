Возрастное ограничение 18+
Неправильный пол в екатеринбургской квартире обойдётся застройщику в круглую сумму
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге суд обязал застройщика возместить расходы дольщице, которая столкнулась с дефектами в новой квартире жилого комплекса «Клевер Парк». Общая сумма выплат составила почти 220 тысяч рублей.
В 2018 году жительница города приобрела квартиру площадью 76,69 квадратных метров по договору долевого участия. Однако при приёмке жилья в 2021 году оказалось, что параметры квартиры не совпадают с проектными: потолки стали ниже, а площадь помещения уменьшилась. Причиной стало то, что застройщик сделал стяжку пола толще проектной на 2–4 сантиметра.
На претензии о компенсации застройщик не отреагировал. Светлана за свой счет исправила дефект, но затем через суд потребовала возмещения затрат, снижения стоимости квартиры, компенсации морального вреда и штрафа.
Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила наличие недостатка. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал дефект устранимым и постановил взыскать с ООО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк» 204,5 тысячи рублей в счет уменьшения цены договора, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 10 с половиной тысяч рублей штрафа. Общая сумма выплат составила 219 982 рубля.
Как уточняют в Свердловском областном суде, попытка истицы увеличить сумму выплат через апелляцию результата не имела — решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Постановление вступило в законную силу.
В 2018 году жительница города приобрела квартиру площадью 76,69 квадратных метров по договору долевого участия. Однако при приёмке жилья в 2021 году оказалось, что параметры квартиры не совпадают с проектными: потолки стали ниже, а площадь помещения уменьшилась. Причиной стало то, что застройщик сделал стяжку пола толще проектной на 2–4 сантиметра.
На претензии о компенсации застройщик не отреагировал. Светлана за свой счет исправила дефект, но затем через суд потребовала возмещения затрат, снижения стоимости квартиры, компенсации морального вреда и штрафа.
Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила наличие недостатка. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал дефект устранимым и постановил взыскать с ООО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк» 204,5 тысячи рублей в счет уменьшения цены договора, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 10 с половиной тысяч рублей штрафа. Общая сумма выплат составила 219 982 рубля.
Как уточняют в Свердловском областном суде, попытка истицы увеличить сумму выплат через апелляцию результата не имела — решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Постановление вступило в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском суд обязал ритейлера выплатить более 800 тысяч рублей пострадавшей покупательнице
14 августа 2025
14 августа 2025
Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 14% после снижения ключевой ставки
15 августа 2025
15 августа 2025