Неправильный пол в екатеринбургской квартире обойдётся застройщику в круглую сумму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд обязал застройщика возместить расходы дольщице, которая столкнулась с дефектами в новой квартире жилого комплекса «Клевер Парк». Общая сумма выплат составила почти 220 тысяч рублей.В 2018 году жительница города приобрела квартиру площадью 76,69 квадратных метров по договору долевого участия. Однако при приёмке жилья в 2021 году оказалось, что параметры квартиры не совпадают с проектными: потолки стали ниже, а площадь помещения уменьшилась. Причиной стало то, что застройщик сделал стяжку пола толще проектной на 2–4 сантиметра.На претензии о компенсации застройщик не отреагировал. Светлана за свой счет исправила дефект, но затем через суд потребовала возмещения затрат, снижения стоимости квартиры, компенсации морального вреда и штрафа.Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила наличие недостатка. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал дефект устранимым и постановил взыскать с ООО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк» 204,5 тысячи рублей в счет уменьшения цены договора, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 10 с половиной тысяч рублей штрафа. Общая сумма выплат составила 219 982 рубля.Как уточняют в Свердловском областном суде, попытка истицы увеличить сумму выплат через апелляцию результата не имела — решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Постановление вступило в законную силу.