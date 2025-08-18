Возрастное ограничение 18+
О дождях и гроза в Свердловской области вновь предупреждают синоптики
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидается непогода. Синоптики вновь прогнозируют дожди и грозы.
В субботу, 23 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью +8...+13°C, на севере до +5°C, местами кратковременный дождь, гроза; утром на юге туман; днем +16...+21°C, местами небольшой дождь. Ветер 2-7 м/сек, на севере с порывами до 14 м/сек.
В Екатеринбурге завтра преимущественно без осадков, ночью +11...+13°C, днём +19...+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 24 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью в горах до сильного, днём в отдельных районах гроза. Температура ночью +10...+15°C, на севере до +5°C, днём +21...+26°C, на севере до +16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала также преимущественно без осадков, ночью +13...+15°C, днём +24...+26°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 23 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью +8...+13°C, на севере до +5°C, местами кратковременный дождь, гроза; утром на юге туман; днем +16...+21°C, местами небольшой дождь. Ветер 2-7 м/сек, на севере с порывами до 14 м/сек.
В Екатеринбурге завтра преимущественно без осадков, ночью +11...+13°C, днём +19...+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 24 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью в горах до сильного, днём в отдельных районах гроза. Температура ночью +10...+15°C, на севере до +5°C, днём +21...+26°C, на севере до +16°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала также преимущественно без осадков, ночью +13...+15°C, днём +24...+26°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Небольшие дожди и грозы обещают синоптики в Свердловской области
18 августа 2025
18 августа 2025
Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 20 августа
19 августа 2025
19 августа 2025