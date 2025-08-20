Возрастное ограничение 18+
Перед 115 работниками вагоноремонтного депо в Екатеринбурге выплатили долг по зарплате
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщает, что в Екатеринбурге руководство вагоноремонтного депо, более двух месяцев не платившее своим работникам, в полном объёме выплатило зарплату. Ранее из-за этого было возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, сейчас расследование этого дела (часть 2 статьи 145.1 УК РФ – «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат») продолжается. Задолженность была погашена после допроса следователями более 130 человек, в том числе руководства депо.
Там также подчеркнули, что причинённый работникам материальный ущерб полностью заглажен, а их право на вознаграждение за труд восстановлено.
Однако уголовное дело пока не прекратили. Расследование продолжается. Также подчеркивается, что оно находится на контроле руководства областного СК.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, сейчас расследование этого дела (часть 2 статьи 145.1 УК РФ – «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат») продолжается. Задолженность была погашена после допроса следователями более 130 человек, в том числе руководства депо.
«Были проведены обыски, изъята и изучена бухгалтерская документация, запрошены и проанализированы движения по счетам предприятия. В результате проведённых мероприятий в полном объёме возмещена задолженность по заработной плате перед 115 работниками на сумму более 15 миллионов рублей»,
– сообщили в СК.
Там также подчеркнули, что причинённый работникам материальный ущерб полностью заглажен, а их право на вознаграждение за труд восстановлено.
Однако уголовное дело пока не прекратили. Расследование продолжается. Также подчеркивается, что оно находится на контроле руководства областного СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Под Екатеринбургом открыли новую пожарную часть на два посёлка
20 августа 2025
20 августа 2025
Дело о незаконной миграции возбудили в Екатеринбурге после жалоб на соседей-иностранцев
19 августа 2025
19 августа 2025
СК возбудил уголовное дело из-за неадекватного срока расселения аварийного дома в Первоуральске
18 августа 2025
18 августа 2025