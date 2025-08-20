Перед 115 работниками вагоноремонтного депо в Екатеринбурге выплатили долг по зарплате

– сообщили в СК.

«Были проведены обыски, изъята и изучена бухгалтерская документация, запрошены и проанализированы движения по счетам предприятия. В результате проведённых мероприятий в полном объёме возмещена задолженность по заработной плате перед 115 работниками на сумму более 15 миллионов рублей»,