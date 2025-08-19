Более 100 километров улиц обещают сделать светлее в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Власти Екатеринбурга обещают до конца года увеличить протяженность сетей уличного освещения на 103 километра.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, сейчас работы ведутся на улицах Грибоедова, Торговой, Механизаторов, Георгиевской, Специалистов, Шишимской, Дальневосточной, Чистопольской, на подходах к школе № 151 и в отдаленных территориях города – посёлках Изоплит, Елизавет и Нижнеисетский.Также, по заверению городской администрации, над установкой новых источников света в настоящее время работают в общественных пространствах. Среди них парки Уралмаш, 50-летия ВЛКСМ, Дендропарка на Первомайской, скверы Бориса Рыжего, на переулке Хибиногорском, Первого учителя и на набережной Верх-Исетского пруда – «Территория ветра».Кроме того, до конца года специалисты должны будут приступить к установке освещения на улицах Кимовская, Среднеуральская, Тверитина и Розы Люксембург. Посёлки Садовый и Полеводство тоже обещают сделать светлее.