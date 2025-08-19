До середины октября в Екатеринбурге закроют движение по улице Мраморской

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге до середины октября закроют движение по улице Мраморской вблизи домов №4 и №6. Там будут вести работы по реконструкции тепловых сетей.Закрыть улицу собираются уже на следующей неделе во вторник, 26 августа, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.Вести работы будут специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании». Ожидается, что они закончат 15 октября. До этого момента объезжать зону перекрытия предлагают по переулку Каслинскому – улицам Гастелло и Дальневосточной.На движении общественного транспорта перекрытие не скажется.