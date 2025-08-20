В селе Башкарка после вмешательства прокуратуры открылся новый Дом культуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Открылся сельский Дом культуры, в строительство которого пришлось вмешаться прокуратуре. Зато теперь жители села Башкарка Пригородного района Свердловской области получили современное здания для проведения досуга и организации общественных мероприятий.Как пояснили в прокуратуре Пригородного района, объект возводился по государственному контракту между ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства» и подрядной организацией ООО «Инвестпром». По условиям соглашения предусматривалась разработка проектной документации и строительство здания со зрительным залом на 150 мест. Стоимость контракта составила почти 100 миллионов рублей.Проверка надзорного ведомства выявила, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ, и объект не был сдан в установленные контрактом даты. В адрес руководителей заказчика и подрядной организации прокуратура внесла представления об устранении нарушений. После этого контроль за ходом строительства был усилен.В результате вмешательства прокуратуры все работы на сегодняшний день завершены, и новый Дом культуры введён в эксплуатацию.