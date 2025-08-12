Возрастное ограничение 18+
Жительница Верхней Пышмы отсудила у банка «исчезнувшие» в банкомате 200 тысяч рублей
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме женщина заставила банк через суд вернуть 200 тысяч рублей, которые у неё принял банкомат, но не зачислил на счёт.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, в марте 2024 года женщина решила положить свои накопления на счёт в ВТБ через банкомат. Аппарат принял деньги, после чего выдал чек, согласно которому на счёт поступили не все деньги – 200 тысяч рублей куда-то «пропали».
В тот же день женщина обратилась в банк с претензией, но возвращать потерянные деньги ей отказали. Она также обращалась со своей проблемой в Центральный банк РФ. Однако и там ей помочь не смогли. После этого женщина подала иск с просьбой взыскать с ВТБ незачисленные на счёт средства, моральную компенсацию и штраф. В Верхнепышминском суде в удовлетворении исковых требований ей отказали, и она подавала апелляцию. Уже Свердловский областной суд встал на сторону женщины. Коллегия по гражданским делам отметила, что в банке у неё не просили каким-либо образом зафиксировать происшествие и что факт сбоя в работе банкомата никак не был учтён.
В итоге с банка ВТБ в пользу женщины были взысканы «пропавшие» 200 тысяч рублей, моральная компенсация в размере 5 тысяч рублей и штраф в размере 102 500 рублей – всего 307 500 рублей.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, в марте 2024 года женщина решила положить свои накопления на счёт в ВТБ через банкомат. Аппарат принял деньги, после чего выдал чек, согласно которому на счёт поступили не все деньги – 200 тысяч рублей куда-то «пропали».
В тот же день женщина обратилась в банк с претензией, но возвращать потерянные деньги ей отказали. Она также обращалась со своей проблемой в Центральный банк РФ. Однако и там ей помочь не смогли. После этого женщина подала иск с просьбой взыскать с ВТБ незачисленные на счёт средства, моральную компенсацию и штраф. В Верхнепышминском суде в удовлетворении исковых требований ей отказали, и она подавала апелляцию. Уже Свердловский областной суд встал на сторону женщины. Коллегия по гражданским делам отметила, что в банке у неё не просили каким-либо образом зафиксировать происшествие и что факт сбоя в работе банкомата никак не был учтён.
В итоге с банка ВТБ в пользу женщины были взысканы «пропавшие» 200 тысяч рублей, моральная компенсация в размере 5 тысяч рублей и штраф в размере 102 500 рублей – всего 307 500 рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржцы отсудили миллион у колдуньи
12 августа 2025
12 августа 2025
В Новоуральске школа выплатит моральную компенсацию пострадавшему от одноклассников ученику
19 августа 2025
19 августа 2025