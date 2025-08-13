Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге спасли мужчину с сильным кровоизлиянием в голове
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Екатеринбурге спасли 67-летнего местного жителя, у которого произошёл инсульт, когда он выезжал на машине со двора. Прохожие заметили внезапно остановившуюся машину с вдруг замершим водителем за рулём и вызвали скорую.
Как рассказали в телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», через считаные минуты мужчина уже был доставлен в неврологическое отделение Городской клинической больницы №14 в состоянии комы. Его обследовали и выявили сильное кровоизлияние в голове. Провести нужную ему операцию могли в Региональном сосудистом центре на базе Городской клинической больницы №40, куда пациента немедленно доставили. Там мужчине провели экстренную операцию.
Сейчас с мужчиной всё в порядке. Через неделю он смог вернуться к семье с направлением на реабилитацию по полису.
Как рассказали в телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», через считаные минуты мужчина уже был доставлен в неврологическое отделение Городской клинической больницы №14 в состоянии комы. Его обследовали и выявили сильное кровоизлияние в голове. Провести нужную ему операцию могли в Региональном сосудистом центре на базе Городской клинической больницы №40, куда пациента немедленно доставили. Там мужчине провели экстренную операцию.
«На основные действия нейрохирургу Павлу Ошуркову потребовалось три минуты, и операционная бригада буквально под тиканье секундомера успешно справилась с задачей»,
– рассказали в Минздраве.
Сейчас с мужчиной всё в порядке. Через неделю он смог вернуться к семье с направлением на реабилитацию по полису.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию