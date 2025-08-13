Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге спасли мужчину с сильным кровоизлиянием в голове

10.25 Четверг, 21 августа 2025
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге спасли 67-летнего местного жителя, у которого произошёл инсульт, когда он выезжал на машине со двора. Прохожие заметили внезапно остановившуюся машину с вдруг замершим водителем за рулём и вызвали скорую.

Как рассказали в телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», через считаные минуты мужчина уже был доставлен в неврологическое отделение Городской клинической больницы №14 в состоянии комы. Его обследовали и выявили сильное кровоизлияние в голове. Провести нужную ему операцию могли в Региональном сосудистом центре на базе Городской клинической больницы №40, куда пациента немедленно доставили. Там мужчине провели экстренную операцию.

«На основные действия нейрохирургу Павлу Ошуркову потребовалось три минуты, и операционная бригада буквально под тиканье секундомера успешно справилась с задачей»,

– рассказали в Минздраве.


Сейчас с мужчиной всё в порядке. Через неделю он смог вернуться к семье с направлением на реабилитацию по полису.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбургские врачи вернули малышу с ДЦП возможность ходить на полной стопе
13 августа 2025
В Свердловской области врачи спасли ребёнка с ожогами половины тела
19 августа 2025
Семь пожаров, один погибший — таковы итоги минувших суток в Свердловской области
12 августа 2025
Свердловский Минздрав опроверг информацию о нехватке лекарств для онкобольных
20 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Свердловской области арестован в Омске

Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:25 В Екатеринбурге спасли мужчину с сильным кровоизлиянием в голове
09:53 Учитель математики из Екатеринбурга отдал мошенникам десять миллионов рублей
09:31 В Екатеринбурге парень на электросамокате сбил шестилетнюю девочку
20:34 Глава уралмашевского отдела полиции стал начальником полицейских Первоуральска
20:08 Новую поликлинику в Артёмовском открывали под надзором прокуратуры
19:53 В Екатеринбурге осудили мужчину за контрабанду лесоматериалов на миллионы рублей
19:49 Столицей российской предложат полюбоваться на фотовыставке в столице уральской
18:48 Замдиректора Ельцин-центра оштрафовали за репост публикации Татьяны Юмашевой
18:40 «ЭкоДозор» зовёт посубботничать в Основинском парке
18:29 В дюжине вторничных пожаров Свердловской области обошлось без пострадавших
16:43 Двух екатеринбуржцев мошенники успели обмануть через национальный мессенджер Max
16:17 Свердловский Минздрав опроверг информацию о нехватке лекарств для онкобольных
16:08 Учителя физики из Екатеринбурга обвиняют в применении физической силы к восьмикласснику
15:36 Пострадавшему на эскалаторе в Екатеринбурге ребёнку не спасли руку
15:18 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и ветре 21 августа
14:53 Под Екатеринбургом открыли новую пожарную часть на два посёлка
14:11 Глава СК потребовал доклад о ЧП с ребёнком на эскалаторе в екатеринбургском ТЦ
13:22 Из-за запуска ракеты с мышами на севере Свердловской области запретили выходить в леса
12:27 Концерт классической музыки пройдёт под открытым небом на «УГМК-арене»
12:21 Из-за ремонта теплосетей в Екатеринбурге изменится движение общественного транспорта
12:00 Более 80% детей мигрантов в Свердловской области не сдали тест по русскому языку
11:21 Екатеринбургский техникум выиграл грант на создание учебного цеха станкостроения
10:47 СМИ сообщают о дефиците лекарств для онкобольных в Свердловской области
09:45 Иск к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта Стаса Михайлова рассмотрят в октябре
09:01 Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата в губернаторы
08:40 СК возбудил уголовное дело после травмирования ребёнка на эскалаторе в екатеринбургском ТЦ
Все новости Свердловской области
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
Все новости России и мира
10:25 В Екатеринбурге спасли мужчину с сильным кровоизлиянием в голове
09:53 Учитель математики из Екатеринбурга отдал мошенникам десять миллионов рублей
09:31 В Екатеринбурге парень на электросамокате сбил шестилетнюю девочку
20:34 Глава уралмашевского отдела полиции стал начальником полицейских Первоуральска
20:08 Новую поликлинику в Артёмовском открывали под надзором прокуратуры
19:53 В Екатеринбурге осудили мужчину за контрабанду лесоматериалов на миллионы рублей
19:49 Столицей российской предложат полюбоваться на фотовыставке в столице уральской
18:48 Замдиректора Ельцин-центра оштрафовали за репост публикации Татьяны Юмашевой
18:40 «ЭкоДозор» зовёт посубботничать в Основинском парке
18:29 В дюжине вторничных пожаров Свердловской области обошлось без пострадавших
16:43 Двух екатеринбуржцев мошенники успели обмануть через национальный мессенджер Max
16:17 Свердловский Минздрав опроверг информацию о нехватке лекарств для онкобольных
16:08 Учителя физики из Екатеринбурга обвиняют в применении физической силы к восьмикласснику
15:36 Пострадавшему на эскалаторе в Екатеринбурге ребёнку не спасли руку
15:18 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и ветре 21 августа
14:53 Под Екатеринбургом открыли новую пожарную часть на два посёлка
14:11 Глава СК потребовал доклад о ЧП с ребёнком на эскалаторе в екатеринбургском ТЦ
13:22 Из-за запуска ракеты с мышами на севере Свердловской области запретили выходить в леса
12:27 Концерт классической музыки пройдёт под открытым небом на «УГМК-арене»
12:21 Из-за ремонта теплосетей в Екатеринбурге изменится движение общественного транспорта
12:00 Более 80% детей мигрантов в Свердловской области не сдали тест по русскому языку
11:21 Екатеринбургский техникум выиграл грант на создание учебного цеха станкостроения
10:47 СМИ сообщают о дефиците лекарств для онкобольных в Свердловской области
09:45 Иск к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта Стаса Михайлова рассмотрят в октябре
09:01 Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата в губернаторы
08:40 СК возбудил уголовное дело после травмирования ребёнка на эскалаторе в екатеринбургском ТЦ
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK