Глава уралмашевского отдела полиции встал во главе полицейских Первоуральска

В Первоуральске сменилось руководство городского отдела МВД. Сегодня, 20 августа, коллективу подразделения был представлен новый начальник — полковник полиции Еркин Ертысбаев.Как уточнил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, Еркин Ертысбаев — опытный офицер, посвятивший более трёх десятилетий службе в органах внутренних дел. Карьеру он начал в 1989 году постовым в следственном изоляторе №1 города Свердловска. За годы службы Ертысбаев зарекомендовал себя как надёжный руководитель и неоднократно был отмечен наградами, в том числе медалью «За отвагу». В разные периоды он проходил службу в горячих точках, длительное время находился в командировке на Северном Кавказе. Последние годы возглавлял отдел полиции №15 в Екатеринбурге, обслуживающий микрорайон Уралмаш.Прежний руководитель отдела полиции Первоуральска Михаил Бараковских теперь возглавляет отдел полиции №8 в Екатеринбурге. Его место в отделе полиции №15 временно занял подполковник Вадим Ямтиев, ранее занимавший должность заместителя Ертысбаева.