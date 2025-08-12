Возрастное ограничение 18+
Новую поликлинику в Артёмовском открывали под надзором прокуратуры
Фото: прокуратура Свердловской области
В городе Артёмовский Свердловской области введено в эксплуатацию новое здание поликлиники №1, построенное в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». При этом, надзор за ходом работ на всех этапах осуществляла городская прокуратура.
Как сообщили в надзорном ведомстве, контракт на строительство медицинского объекта был заключён в октябре 2022 года между региональным «Управлением капитального строительства» и компанией «Виктория Строй». Однако при проведении проверок специалисты прокуратуры выявили ряд нарушений: недочёты в монтаже электропроводки и дефекты при укладке тактильной плитки. В адрес подрядчика было внесено представление с требованием устранить недостатки.
Кроме того, прокуратура указала на недостаточный контроль со стороны заказчика — областного управления капитального строительства. Руководителю учреждения объявили предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства.
После вмешательства надзорных органов все замечания были устранены, и объект сдан в эксплуатацию в установленные контрактом сроки. Стоимость строительства, включая закупку современного медицинского оборудования и мебели, превысила 996 миллионов рублей.
