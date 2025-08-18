Возрастное ограничение 18+
«ЭкоДозор» зовёт посубботничать в Основинском парке
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Экологическое движение «ЭкоДозор» приглашает жителей Екатеринбурга присоединиться к летнему субботнику, который состоится, правда, не в субботу, а в пятницу, 22 августа. Объектом масштабной уборки должен стать Основинский парк.
Организаторы отмечают, что парк давно нуждается в уборке: несмотря на статус одного из самых уютных уголков города, зелёная зона сильно страдает от мусора. Добровольцам предлагают совместить приятное с полезным — навести порядок, познакомиться с новыми людьми и пообщаться в неформальной обстановке. Начнётся акция в 18.30, а завершится около восьми часов вечера чаепитием на свежем воздухе.
Участникам советуют надеть удобную одежду и обувь, взять с собой термос или лёгкое угощение для дружеского чаепития. Перчатки и мешки для мусора предоставят организаторы. Сбор участников у входа в парк со стороны улицы Маяковского, 29. Для желающих присоединиться открыта регистрация по ссылке.
Организаторы отмечают, что парк давно нуждается в уборке: несмотря на статус одного из самых уютных уголков города, зелёная зона сильно страдает от мусора. Добровольцам предлагают совместить приятное с полезным — навести порядок, познакомиться с новыми людьми и пообщаться в неформальной обстановке. Начнётся акция в 18.30, а завершится около восьми часов вечера чаепитием на свежем воздухе.
Участникам советуют надеть удобную одежду и обувь, взять с собой термос или лёгкое угощение для дружеского чаепития. Перчатки и мешки для мусора предоставят организаторы. Сбор участников у входа в парк со стороны улицы Маяковского, 29. Для желающих присоединиться открыта регистрация по ссылке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Музее имени Попова научат создавать радио-коллаж
18 августа 2025
18 августа 2025
Екатеринбуржцев научат танцевать польку и краковяк
13 августа 2025
13 августа 2025
Иереи Екатеринбургской епархии выступили за перенос празднования Дня города. Мэр не согласился
15 августа 2025
15 августа 2025