Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и ветре 21 августа
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС вновь выпустило предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди и ветер до 22 метров в секунду.
В четверг, 21 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами сильные и очень сильные дожди, крупный град, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +9...+14°C, днём +19...+24°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек, в отдельных районах шквалистое усиление 17-22 м/сек.
В Екатеринбурге в этот день также прогнозируется сильный дождь. Ночью ожидается +12...+14°C, днём +20...+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 22 августа, в регионе облачно с прояснениями, снова дожди и грозы. Температура ночью +10...+15°C, днём +20...+25°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +12...+14°C, днём +22...+24°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
