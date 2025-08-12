Карпинские власти запретили гулять в лесах округа из-за запуска ракеты-носителя





– говорится в сообщении на официальном портале округа. «Администрация муниципального округа Карпинск информирует о запрете с 18 августа 2025 года по 22 августа 2025 года нахождения населения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Карпинском муниципальном округе ввели запрет на прогулки в лесах из-за возможного падения ступеней ракеты-носителя «Союз-2-1б» с космодрома Байконур. Её запуск запланирован на сегодня, 20 августа.Ожидается, что составные части упадут на территории Свердловской области и Пермского края.Согласно расчётам, ступени ракеты-носителя могут упасть на территории в 20 километрах севернее посёлка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее посёлка Каквинские Печи, в 17 километрах западнее поселка Сосновка, в 4-5 километрах южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 километрах севернее Конжаковского горного массива.