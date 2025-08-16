Возрастное ограничение 18+
Из-за ремонта теплосетей в Екатеринбурге изменится движение общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в связи с ремонтом тепловых сетей на улице Смазчиков изменится движение пяти трамваев и одного троллейбуса.
Как сообщается на официальном городском портале, с 22 до 27 августа трамваи №5, №12, №16, №20 и №23 не будут ходить на участке от остановки «Пионерская» до остановки «Блюхера» в обоих направлениях. Также с 22 августа до 1 сентября троллейбус №32 не пойдёт по улицам Смазчиков, Сулимова, Комсомольская на участке от остановки «Пионерская» до конечной станции «Академическая» в обоих направлениях.
Вести ремонт теплосетей будут специалисты «ЕТК». Они просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
