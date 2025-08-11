Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский техникум выиграл грант на создание учебного цеха станкостроения
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбургский промышленно-технологический техникум имени Курочкина выиграл крупный грант на создание учебного цеха, в котором будущих специалистов будут готовить для работы на современных заводах.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, техникум получил грант от Минпросвещения России и МГТУ «СТАНКИН» на 20 миллионов рублей. Эти деньги нужны, чтобы оснастить учебный цех современным оборудованием.
Ожидается, что работа с реальным оборудованием существенно повысит качество образования и конкурентоспособность выпускников.
