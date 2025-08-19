Возрастное ограничение 18+
Иск к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге концерта Стаса Михайлова рассмотрят в октябре
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Иск к организатору концерта Стаса Михайлова, который должен был состояться в Екатеринбурге в апреле прошлого года, рассмотрят в октябре.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что предварительное заседание назначено на 21 октября 2025 года в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Представлять интересы уральцев будут сотрудники Роспотребнадзора. Желающие присутствовать на заседании из числа пострадавших также могут прибыть к назначенному времени, добавили в ведомстве.
Концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге должен был состояться 6 апреля 2024 года. Позже его дважды переносили. Люди стали просить вернуть деньги за билеты, но получали отказ. В итоге региональное управление Роспотребнадзора сформировало коллективный иск, к которому присоединилось более 100 пострадавших.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что предварительное заседание назначено на 21 октября 2025 года в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Представлять интересы уральцев будут сотрудники Роспотребнадзора. Желающие присутствовать на заседании из числа пострадавших также могут прибыть к назначенному времени, добавили в ведомстве.
Концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге должен был состояться 6 апреля 2024 года. Позже его дважды переносили. Люди стали просить вернуть деньги за билеты, но получали отказ. В итоге региональное управление Роспотребнадзора сформировало коллективный иск, к которому присоединилось более 100 пострадавших.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 14% после снижения ключевой ставки
15 августа 2025
15 августа 2025
Гендиректора «Гортранса» перевели под домашний арест
13 августа 2025
13 августа 2025