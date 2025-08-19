В Свердловской области врачи спасли ребёнка с ожогами половины тела

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Настоящее чудо медицины случилось в Свердловской области благодаря врачам трёх медицинских учреждений. Совместными усилиями им удалось спасти сильно обожжённого мальчика.Несчастье произошло в Каменске-Уральском: ребёнок получил ожоги третьей степени, которые охватывали около 50% поверхности его тела. По словам специалистов, при таких повреждениях шансы на выживание минимальны, однако командная работа медиков и мужество ребёнка позволили совершить невозможное.Бригадой скорой помощи ребёнок был доставлен в городскую больницу Каменска-Уральского в крайне тяжёлом состоянии: обширные ожоги затрагивали, в том числе, дыхательные пути, наблюдалась острая сердечно-сосудистая недостаточность и падение уровня кислорода в крови. Врачи немедленно начали терапию ожогового шока, подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких и связались с коллегами из Екатеринбурга и Территориального центра медицины катастроф.Ребёнка эвакуировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. По пути в машине скорой помощи врачи ТЦМК поддерживали его жизненные функции. Уже в Екатеринбурге мальчику провели хирургическую обработку ран и три операции по закрытию ожоговых поверхностей собственными кожными лоскутами. Для него был составлен индивидуальный план восстановительного лечения.Как сообщает официальный телеграм-канал областного Минздрава «Здоровье уральцев», сегодня юный пациент, выполняет назначения врачей и медленно идёт на поправку. Впереди его ждёт длительный курс реабилитации, а также лечение, направленное на удаление и уменьшение рубцов.