Освежить в памяти знания о Курской битве предлагают екатеринбуржцам
Фрагмент диарамы «Курская дуга. Белгородское направление»
Уже завтра, 20 августа, в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» состоится лекция «Переломный момент». Она посвящена одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны — Курской битве.
Курская битва, развернувшаяся летом 1943 года, стала крупнейшим танковым сражением в истории. Её целью было сорвать наступление вермахта и разгромить основные силы противника. Победа Красной армии окончательно лишила Германию возможности проводить масштабные стратегические операции на Восточном фронте и стала важнейшей вехой на пути к освобождению страны. Участники лекции смогут подробнее узнать о том, какие факторы повлияли на исход сражения и почему именно это событие стало переломным моментом войны.
Мероприятие пройдёт в рамках цикла лекций, организованных Свердловским областным краеведческим музеем имени Отто Клера. Приурочено оно к 80-летию Победы. Вход на лекцию свободный, начало в 14.00.
