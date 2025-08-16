Возрастное ограничение 18+
До середины осени в Екатеринбурге закроют часть улицы Розы Люксембург
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до середины осени будет закрыто движение по нечетной стороне Розы Люксембург с частичным перекрытием Карла Маркса.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, ограничения также будут действовать на улице Карла Маркса возле домов № 37 и № 39. Это необходимо для строительства сетей водопровода и канализации к зданию по адресу Розы Люксембург, 45.
Вести работы будут специалисты «Водоканала». К работам они должны приступить уже завтра, 20 августа, а закончить 7 октября.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Розы Люксембург – Куйбышева – Белинского – Карла Маркса.
