До середины осени в Екатеринбурге закроют часть улицы Розы Люксембург

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге до середины осени будет закрыто движение по нечетной стороне Розы Люксембург с частичным перекрытием Карла Маркса.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, ограничения также будут действовать на улице Карла Маркса возле домов № 37 и № 39. Это необходимо для строительства сетей водопровода и канализации к зданию по адресу Розы Люксембург, 45.Вести работы будут специалисты «Водоканала». К работам они должны приступить уже завтра, 20 августа, а закончить 7 октября.Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Розы Люксембург – Куйбышева – Белинского – Карла Маркса.