Первые отечественные станции сотовой связи заработали в Свердловской области





– рассказал Андрей Елизаров. «Первые месяцы работы отечественных базовых станций в нашей области помогли корректно настроить телеком-оборудование. Благодаря открытому коду Open RAN базовые станции встроились в действующую сеть и бесконфликтно взаимодействуют с импортным оборудованием. Разработанное программное обеспечение этих станций не только упрощает его эксплуатацию, но и гарантирует защиту информации и своевременное обновление ПО»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области заработали первые пять отечественных базовых станций сотовой связи. Их разработала российская компания «ИРТЕЯ».Как рассказали Вечерним ведомостям в цифровой экосистеме МТС, они работают в стандарте связи LTE на частоте 1800 МГц. Установили первые станции в населённых пунктах Красноуфимского, Каменского, Нижнесергинского районов, а также в посёлке Ленёвка под Нижним Тагилом и на железнодорожной станции Воронцовка вблизи города Краснотурьинска – их жителям теперь доступен мобильный интернет со скоростью от 60 до 100 Мб/с.По словам директора регионального филиала МТС Андрея Елизарова, Свердловская область стала одним из 37 российских регионов, в которых начали использовать отечественные базовые станции.Всего с декабря 2024 года в России было установлено около 220 базовых станций «ИРТЕЯ». Ещё примерно столько же планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.