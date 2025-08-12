Навыки работы с нейросетями стали появляться в резюме в 2,3 раза чаще





– считает Дмитрий Королёв. «Специалисты – особенно дизайнеры, SMM-менеджеры, копирайтеры и маркетологи – активно применяют нейросети, чтобы ускорить выполнение задач. Для работодателей это важный индикатор: кандидат в курсе современных трендов, осваивает и внедряет технологии, чтобы работать быстрее и качественнее»,





– добавил Королёв. «Это говорит о том, что новые поколения специалистов заходят на рынок уже с цифровой насмотренностью и готовностью применять новые инструменты в работе с первого дня»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Аналитики сервиса «Авито Работа» проанализировали резюме дизайнеров и SMM-специалистов и заметили, что только за первое полугодие в их анкетах стали появляться навыки работы с нейросетями помимо прочих.Наибольшая динамика наблюдается у молодых кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет: за год количество таких резюме с навыками работы с нейросетями выросло почти в 2,5 раза (+146%). В возрастной группе от 25 до 34 лет рост составил 2,3 раза (+125%), в группе от 35 до 44 лет – в 2,2 раза (+121%). В анкетах соискателей от 45 до 64 лет также отметился рост – почти в 2 раза (+96%). Другими словами, нейросетями сейчас учатся пользоваться все.По мнению директора HR-Tech в Авито Дмитрия Королёва, навыки работы с нейросетями постепенно становятся новым стандартом в креативных и digital-профессиях.Он также отметил, что наибольшую активность в освоении нейросетей демонстрируют специалисты без опыта. На них приходится 21% всех резюме с упоминанием таких навыков. Год назад, по его данным, их доля составляла 11%.