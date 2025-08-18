Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 20 августа
Фото: Юлия Кольтенберг
Завтра, 20 августа, в Свердловской области ожидается непогода. Региональное управление МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах.
В связи с этим спасатели рекомендуют:
– не использовать электроприборы во время грозы;
– держать окна и двери в помещении закрытыми;
– заранее проверить и очистить системы водоотведения;
– убрать с открытых площадок, которые может унести ветер;
– на улице избегать открытых пространств и высоких объектов;
– не пытаться преодолеть затопленные участки дороги;
– быть осторожными вблизи линий электропередач.
В случае ЧП, напомним, нужно звонить по телефону экстренных служб – «112».
