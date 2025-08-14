Возрастное ограничение 18+
В Новоуральске школа выплатит моральную компенсацию пострадавшему от одноклассников ученику
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новоуральске прокуратура через суд взыскала со школы 100 тысяч рублей моральной компенсации в пользу учащегося девятого класса, которого в раздевалке избили одноклассники.
Как рассказали в телеграм-канале региональной прокуратуры, в конце апреля 2025 года перед уроком физкультуры к юноше подошли его одноклассники и повалили на пол, начав снимать с него одежду и обувь, а чтобы он не сопротивлялся – душили. После этого случая школьник чувствовал себя униженным, он не смог прийти на выпускной и был вынужден обратиться за помощью к психологу.
В связи с произошедшим прокуратура направила иск к школе о взыскании моральной компенсации. Суд исковое заявление удовлетворил, взыскав в пользу подростка 100 тысяч рублей. Исполнение судебного решения в прокуратуре намерены проконтролировать.
