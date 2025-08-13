В Техуниверситете УГМК рассказали о летней практике на производстве





– подытожил Лапин. «Есть и студенты, которые изначально относятся к практике как к формальности. Решение этих проблем требует постоянной обратной связи, разъяснительной работы и вовлечения обеих сторон. Важно, чтобы производственники понимали: они фактически выращивают себе будущих коллег, а студенты осознавали ценность каждого дня, проведённого на предприятии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме подвели итоги летней практики, которую студенты проходили на производстве.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе университета, в течение лета будущие инженеры работали на предприятиях, где студенты не только осваивали профессиональные навыки и закрепляли знания, полученные в аудиториях, но и получали свой первый трудовой стаж. Поэтому к моменту получения диплома, молодые специалисты имеют не только знания, но и реальный опыт. Причём вся работа у студентов во время практики оплачивается, начиная с первого курса.Не обходится без трудностей. Директор университета Вячеслав Лапин рассказал, что не все наставники на предприятиях готовы вкладываться в обучение студентов, поэтому иногда ограничиваются простыми поручениями. Бывают и другие ситуации, когда сами студенты относятся к работе несерьёзно.По словам представителей университета, несмотря на сложности производственная практика даёт возможность испытать себя в реальных условиях, познакомиться с будущими коллегами и сделать первый шаг в профессию.Напомним, в 2025 году верхнепышминский Техуниверситет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.