В Верхотурье дети оставили дверные ключи на железнодорожных путях

В минувшее воскресенье, 17 августа, сотрудники железнодорожной станции в Верхотурье во время обхода обнаружили на путях дверные ключи. О «находке» сразу же сообщили в линейный отдел полиции Серова, после чего транспортные полицейские принялись искать владельцев ключей.Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, после опроса очевидцев и просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что ключи на путях оставили дети. Их быстро нашли – оказалось, что это сделали мальчики 12 и 6 лет. Им было интересно, что будет с ключами, если по ним проедет поезд, поэтому они оставили их на рельсах и убежали играть в ближайший двор.В итоге инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних вызвали родителей на совместную беседу с детьми и объяснили, чем чревата «игра» на железной дороге.Также на родителей составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ –«неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».