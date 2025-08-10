Возрастное ограничение 18+
СК начал проверку после сообщений об учителе-извращенце в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске следователи организовали проверку после сообщений в СМИ об учителе математики, который якобы трогал подростка за ягодицы и просил его снять штаны.
Накануне в телеграм-канале Ural Mash рассказали, что 59-летний учитель завёл 16-летнего юношу в лаборантскую, где, уединившись, стал лапать ученика за ягодицы и спрашивать об ощущениях. Тогда же он попросил подростка снять штаны, на что получил отказ. Позже школьник рассказал обо всём матери, и семья написала заявление в полицию.
По словам матери подростка, после этого математика вызывали в отделение, где он признался следователям в «тяге к детям» и стал уверять, что старается себя контролировать. Однако возбуждать уголовное дело не стали, пишет ресурс. Семья приняла решение перевестись в другую школу.
После публикации в СМИ следователи решили разобраться в ситуации ещё раз.
Также доклад о результатах проверки ждёт глава ведомства Александр Бастрыкин.
«В настоящее время региональным следственным управлением организована дополнительная проверка по доводам публикации, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) администрации образовательного учреждения»,
– говорится в сообщении Следкома.
