В Екатеринбурге слепая красавица ищет пристанище

карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 8-912-602-56-66 (Андрей Владимирович Б., директор БФПТЖ «Клякса»).

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Душераздирающий случай произошёл в Екатеринбурге. Лишившаяся зрения, но всё равно сказочно красивая кошечка была предана одними людьми, спасена другими, а теперь с помощью третьих ищет пристанища у четвёртых.Как рассказывают в зооприюте «Клякса», где кошка Зинаида временно сейчас обитает, бывшие хозяева выбросили животное прямо на проезжую часть (возможно, рассчитывая, что потерявшее зрение существо будет быстро сбито автотранспортом). К счастью, это увидели две женщины, которые тут же забыли про свои дела и бросились ловить мечущееся в панике по трассе животное.Поймав кошку, женщины попытались пристроить в известный им приют. Вот только оказалось, что там занимаются исключительно собаками. Другая женщина предложила отвезти Зинаиду в «Кляксу», где принимают бедолаг самых разных пород и видов. Там слепую кошку действительно приняли и провели стандартную для всех связку процедур: ветосмотр — вакцинация — обработка от паразитов.Познакомившись с Зинаидой поближе, определив, что она, несмотря на свою незрячесть, вполне самостоятельна и покладиста, в «Кляксе» решили найти ей постоянное место жительство, с чем и обращаются теперь к уральцам. Ну, а пока она содержится вместе с другими многочисленными подопечными, помочь в её кормлении можно посильным вкладом по нижеследующим реквизитам: