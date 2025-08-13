Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге слепая красавица ищет пристанище
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Душераздирающий случай произошёл в Екатеринбурге. Лишившаяся зрения, но всё равно сказочно красивая кошечка была предана одними людьми, спасена другими, а теперь с помощью третьих ищет пристанища у четвёртых.
Как рассказывают в зооприюте «Клякса», где кошка Зинаида временно сейчас обитает, бывшие хозяева выбросили животное прямо на проезжую часть (возможно, рассчитывая, что потерявшее зрение существо будет быстро сбито автотранспортом). К счастью, это увидели две женщины, которые тут же забыли про свои дела и бросились ловить мечущееся в панике по трассе животное.
Поймав кошку, женщины попытались пристроить в известный им приют. Вот только оказалось, что там занимаются исключительно собаками. Другая женщина предложила отвезти Зинаиду в «Кляксу», где принимают бедолаг самых разных пород и видов. Там слепую кошку действительно приняли и провели стандартную для всех связку процедур: ветосмотр — вакцинация — обработка от паразитов.
Познакомившись с Зинаидой поближе, определив, что она, несмотря на свою незрячесть, вполне самостоятельна и покладиста, в «Кляксе» решили найти ей постоянное место жительство, с чем и обращаются теперь к уральцам. Ну, а пока она содержится вместе с другими многочисленными подопечными, помочь в её кормлении можно посильным вкладом по нижеследующим реквизитам:
Как рассказывают в зооприюте «Клякса», где кошка Зинаида временно сейчас обитает, бывшие хозяева выбросили животное прямо на проезжую часть (возможно, рассчитывая, что потерявшее зрение существо будет быстро сбито автотранспортом). К счастью, это увидели две женщины, которые тут же забыли про свои дела и бросились ловить мечущееся в панике по трассе животное.
Поймав кошку, женщины попытались пристроить в известный им приют. Вот только оказалось, что там занимаются исключительно собаками. Другая женщина предложила отвезти Зинаиду в «Кляксу», где принимают бедолаг самых разных пород и видов. Там слепую кошку действительно приняли и провели стандартную для всех связку процедур: ветосмотр — вакцинация — обработка от паразитов.
Познакомившись с Зинаидой поближе, определив, что она, несмотря на свою незрячесть, вполне самостоятельна и покладиста, в «Кляксе» решили найти ей постоянное место жительство, с чем и обращаются теперь к уральцам. Ну, а пока она содержится вместе с другими многочисленными подопечными, помочь в её кормлении можно посильным вкладом по нижеследующим реквизитам:
карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 8-912-602-56-66 (Андрей Владимирович Б., директор БФПТЖ «Клякса»).
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Челябинка за четыре года получила 1,6 млн рублей в качестве пособий на несуществующих детей в Екатеринбурге
11 августа 2025
11 августа 2025
В Екатеринбурге «BMW» отправил пешехода в больницу
12 августа 2025
12 августа 2025