Оскорбивший участкового житель Тугулымского района расстанется с небольшой суммой в рублях

Прокуратура Тугулымского района привлекла к ответственности местного жителя за публичное оскорбление сотрудника полиции. Это преступление века мужчина совершил пару месяцев назад при помощи мессенджера.В июне текущего года в одной из групп популярного мессенджера, где состоят более тысячи человек, мужчина разместил сообщение, содержащее грубое нецензурное выражение в адрес участкового уполномоченного. Это не осталось без внимания прокурорских работников. Они сначала провели проверку, а по её результатам возбудили административное дело по части 2 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (публичное оскорбление с использованием сети «Интернет»).Мировой судья признал жителя виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.Как поясняют в областной прокуратуре, постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.