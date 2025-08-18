Возрастное ограничение 18+
Оскорбивший участкового житель Тугулымского района расстанется с небольшой суммой в рублях
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Прокуратура Тугулымского района привлекла к ответственности местного жителя за публичное оскорбление сотрудника полиции. Это преступление века мужчина совершил пару месяцев назад при помощи мессенджера.
В июне текущего года в одной из групп популярного мессенджера, где состоят более тысячи человек, мужчина разместил сообщение, содержащее грубое нецензурное выражение в адрес участкового уполномоченного. Это не осталось без внимания прокурорских работников. Они сначала провели проверку, а по её результатам возбудили административное дело по части 2 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (публичное оскорбление с использованием сети «Интернет»).
Мировой судья признал жителя виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.
Как поясняют в областной прокуратуре, постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
