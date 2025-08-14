Более полумиллиона человек приняли участие в праздновании Дня Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Фестивальная неделя, посвящённая Дню города, собрала в уральской столице свыше 500 тысяч жителей и гостей. Такую цифру приводит официальный портал Екатеринбург.рф.В самый пик праздника, 16 августа, площадки с торжественными мероприятиями посетили около 250 тысяч человек. Среди них — более 150 горожан с особенностями здоровья. Для них на центральных локациях, включая Площадь 1905 года, Плотинку, Октябрьскую площадь и Литературный квартал, была создана безбарьерная среда: зоны с удобным обзором, сидячими местами и дополнительным сервисом.Вообще, в этом году организаторы предусмотрели широкий спектр инклюзивных практик. Более 30 волонтёров встречали и сопровождали гостей, помогали с перемещением, общались на языке жестов, предоставляли шумоподавляющие наушники и обеспечивали тифлокомментирование. В Литературном квартале актёры Центра современной драматургии показали спектакль «Старик Хоттабыч» в адаптированной версии, а выступления артистов сопровождались сурдопереводом. Так, концерт группы Славы Скрипки переводил для зрителей слабослышащий артист Максим Игнатов, а на выступлении певицы Алсу работала сурдопереводчица.В честь праздника горожане могли бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта. По данным мэрии, 16 августа метро, трамваями, автобусами и троллейбусами воспользовались порядка 650 тысяч человек.