В Свердловской области за неделю родились 655 детей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 655 малышей. Среди новорожденных — 354 мальчика и 301 девочка. Медики также зафиксировали 10 случаев рождения близнецов.
Большинство женщин стали мамами в возрасте до 35 лет — таких случаев зарегистрировано 480. Ещё 165 жительниц области родили после 35 лет.
Среди необычных фактов недели — девятые по счету роды у одной свердловчанки. Кроме того, 36 малышей стали четвертыми детьми в своих семьях.
Этими радостными цифрами поделилось областное Министерство Здравоохранение через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев».
