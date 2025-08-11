В Свердловской области за неделю родились 655 детей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 655 малышей. Среди новорожденных — 354 мальчика и 301 девочка. Медики также зафиксировали 10 случаев рождения близнецов.Большинство женщин стали мамами в возрасте до 35 лет — таких случаев зарегистрировано 480. Ещё 165 жительниц области родили после 35 лет.Среди необычных фактов недели — девятые по счету роды у одной свердловчанки. Кроме того, 36 малышей стали четвертыми детьми в своих семьях.Этими радостными цифрами поделилось областное Министерство Здравоохранение через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев».