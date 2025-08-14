Возрастное ограничение 18+
Пикеты за сохранение конструктивистского здания общежития ДОСААФ продолжаются в Екатеринбурге
Фото: свердловское отделение ВООПИиК
В Екатеринбурге продолжаются пикеты за сохранение конструктивистского здания общежития ДОСААФ.
Как рассказали в свердловском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), жительница уральской столицы Ирина Бондарева в третий раз вышла на пикет ко входу в резиденцию губернатора Свердловской области.
По словам представителей ВООПИиК, сотрудница аппарата Уполномоченного по правам человека по Свердловской области «выразила своё удивление по поводу отсутствия реакции властей».
