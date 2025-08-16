Возрастное ограничение 18+
Новый фильтр на «Авито Работе» упростил поиск вакансий от крупных компаний
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На платформе «Авито Работа» появился новый фильтр, показывающий вакансии от крупных компаний. Он так и называется «Крупные компании».
Как рассказали Вечерним ведомостям представители сервиса, новая кнопка «Крупные компании» появилась на главной странице площадки среди популярных категорий при фильтре вакансий. Нажав на неё, соискатель получает подборку предложений от крупных организаций. Другие фильтры при этом также остаются доступными, поэтому при желании поиск можно сделать более точным.
Добавить эту категорию решили после опроса, который проводился среди соискателей. Как рассказал директор Trust&Safety «Авито Работы» Иван Беляков, для 35% респондентов определяющим фактором при выборе работы является стабильность компании-работодателя, ещё для 18% оказался важен статус компании как крупного и известного игрока рынка.
«Эти данные подтверждают наш стратегический курс на создание инструментов, которые помогают пользователям находить не просто работу, а надежное место для профессионального развития. Новый фильтр – это не просто техническое решение, а важный шаг в построении прозрачного и доверительного рынка труда»,
– сказал Беляков.
