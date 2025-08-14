Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбургском зоопарке родился краснокнижный дальневосточный леопард
Фото: Екатеринбургский зоопарк
В Екатеринбургском зоопарке у краснокнижных дальневосточных леопардов Амура и Шилка родилась девочка Кара. Пополнение в семье произошло в мае, но о рождении котёнка рассказали только сейчас.
Сейчас малышка питается в основном материнским молоком, но сотрудники зоопарка уже начали замечать, что девочка начинает проявлять интерес к взрослой пище – говядине, курице, живому корму.
Живёт семья леопардов в комплексе вольеров «Хищники северных широт».
Для справки: дальневосточный леопард имеет охранный статус «Вид на грани исчезновения» и внесён в Красную книгу России.
«Кара осторожна и недоверчива, как истинный леопард: шипит на сотрудников и не подпускает к себе. Как все котята, малышка любопытна и игрива. Ей нравится забираться повыше и бегом лететь вниз по конструкциям, по которым взрослые особи спускаются аккуратно. Так весело в игре шалунья осваивает окружающий мир»,
– написали в группе зоопарка.
